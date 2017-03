Ecosport atingiu a moto ao entrar no posto de combustível / Fotos: André Krüger

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, no Contorno Norte

Colisão entre moto e carro deixa motociclista com ferimentos leves

Um homem de 43 anos com iniciais R.G. ficou ferido após colidir a motocicleta na traseira de um Ford/Ecosport. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 21, na SC 283, no Contorno Viário Norte.

Por volta da 7h40 da manhã, R.G. trefegava próximo ao Auto Posto Contorno quando foi atingido pela Ecosport. Segundo relato das pessoas que presenciaram o acidente, a colisão ocorreu porque o motorista do veículo ao entrar pátio do posto, não percebeu que a moto Honda CB 300 trafegava pela via (sentido bairro dos Estados/BR 153).

O motociclista sofreu ferimentos leves e foi conduzido ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco, por uma equipe dos Bombeiros Voluntários de Concórdia. A Policia Militar Rodoviária de Santo Antônio esteve no local do acidente para realizar os levantamentos. O condutor da Ecosport não teve ferimentos.