A concordiense Lourdes Menegat Dreyer, 77 anos, morreu atropelada em Porto Alegre no domingo, 19 de março. O fato ocorreu na Avenida Salvador França, na Zona Leste, praticamente em frente ao prédio onde a aposentada morava.

Lourdes nasceu no bairro São Cristóvão, em Concórdia, e residia em Porto Alegre há mais de 30 anos. Familiares comentam que ela morava sozinha, mas sempre foi muito cuidadosa.

De acordo com a polícia de Porto Alegre, o motorista que atingiu Lourdes fugiu do local após o acidente, mas a Brigada Militar conseguiu prendê-lo. O homem com 50 anos de idade fez o teste do bafômetro e foi constatado que ele estava embriagado.

O corpo de Lourdes chegou em Concórdia por volta das 5h40 desta terça-feira, 21. O enterro está previsto para as 14h de hoje, no Cemitério Municipal. O esposo da idosa e alguns familiares ainda residem no bairro de São Cristóvão.