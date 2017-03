Previsão para esta terça-feira é de predomínio do sol, com poucas nuvens

As temperaturas em Concórdia deverão variar de 14°C a 27°C. As características do Outono com noites e manhãs mais frias e calor durante à tarde já começam a predominar. Nesta tarde os termômetros deverão marcar até 27°C, caindo para 20°C durante a noite.

Não há previsão de chuvas para esta terça-feira. O sol deverá ter predominância com pouca variação de nuvens. Situação semelhante deverá ser observada amanhã, quarta-feira.