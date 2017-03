Uma aposentada foi presa em flagrante na tarde desta segunda-feira (20) no centro de Piratuba. A ocorrência foi registrada por volta das 15h30min na avenida 18 de Fevereiro, na região do balneário. Segundo as informações a mulher, de 69 anos, é moradora de Agrolândia, no Vale do Itajaí, e teria recebido a informação de que o suposto namorado dela, de 60 anos, estaria em Piratuba acompanhado de outra mulher.

A idosa se dirigiu a Piratuba e, chegando ao local, passou a discutir com o homem de 60 anos, que trabalha em Piratuba como motorista, momento em que sacou de um revólver calibre 22 obrigando-o a acompanha-la por cerca de 50 metros, em via pública. Populares que presenciaram a situação comunicaram o fato à Polícia Militar.

O homem relatou que a idosa ameaçou matá-lo caso não fizesse o que ela ordenava, e que teria proferido diversas palavras de baixo calão. A arma estava carregada com sete cartuchos intactos. A PM constatou que a mulher não possui porte e, por isso, foi presa.

Ela foi encaminhada à delegacia de polícia de Piratuba, onde o delegado da comarca estipulou fiança de um salário mínimo que foi prontamente pago e a idosa liberada. Ela vai responder a processo por porte ilegal de arma de fogo e ameaça.

Fonte - Michel Teixeira Notícias