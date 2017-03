Em razão da operação Carne Fraca, a Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais foi contatada pelas embaixadas da China e da Coreia do Sul com pedidos de informações sobre a extensão e os impactos da operação em Santa Catarina e as medidas do Governo do Estado em relação a esta situação.

A Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais informou aos representantes destas embaixadas que apenas uma unidade produtora está sob investigação em Santa Catarina; que os esforços do Governo do Estado estão concentrados na proteção aos consumidores, na transparência e na continuidade das exportações para os mercados abertos, ao longo dos anos, justamente pelo reconhecimento da qualidade dos produtos catarinenses e de um sistema de produção que é referência em sanidade animal.

Por fim, a SAI informou que o Governo do Estado está em contato constante com o Governo Federal e que mantém, nos últimos dias, uma agenda de reuniões com diversos órgãos da administração estadual para avaliar a situação.