A comunidade de Arvoredo realizou um antigo sonho na noite de sábado, 18, com a inauguração do Centro Integrado de Desporto e Lazer. Um complexo integrado multiuso para esportes, cultura e lazer, com uma área aproximada de 2.475 metros quadrados, com arquibancadas para até mil pessoas. O investimento do Governo do Estado (Fundam) de R$ 1.199.943,89 com contrapartida do município de R$ 1.149.908,54, totalizando R$ 2.349.852,43.

A secretária executiva Gládis Bizolo dos Santos lembrou o início da obra. “Este sonho começou com a visita do governador Raimundo Colombo ao município de Arvoredo, em 2014. Na ocasião, a prefeita Janete Bianchin fez a solicitação de recursos para esta obra. Em 2015 assinamos o convênio e a obra teve início. Desde então, vimos o complexo esportivo ganhar forma, até o dia de hoje. Dia em que a população de Arvoredo recebe este espaço. Parabéns a todos os envolvidos. Arvoredo merece esta grande obra”, destaca.

O secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa, também participou da solenidade. “Esta obra representa a grandeza da gente de Arvoredo. Este é um dos centros de eventos mais bonitos que conhecemos”, elogia.

A prefeita Janete Paravizi Bianchin ressaltou que a obra foi um esforço coletivo da administração municipal, Governo do Estado, deputados estaduais e federais. “Queremos agradecer a todos, à empresa executora, aos políticos, mas principalmente à comunidade que que colaborou e torceu por este sonho. Esta obra é de todos os arvoredenses”, destaca.

O espaço que conta com salas para realização de reuniões, aulas de dança e teatro, quadra poliesportiva, arquibancadas, vestiários, que podem ser utilizados por desportistas, tanto do Campo Municipal quanto do Centro, sempre pensando na acessibilidade das pessoas, cabine de imprensa com vista para os dois locais, além de outros espaços que serão utilizados pela comunidade.

