O Consórcio Machadinho recebeu na manhã desta quinta-feira, 16, na Usina Hidrelétrica Machadinho, os prefeitos, vice-prefeitos e secretários dos 11 municípios de sua área da abrangência. O encontro teve como principal objetivo fortalecer a relação entre os municípios lindeiros e o Consórcio Machadinho, além da apresentação da equipe e a realização de uma visita técnica à usina.

O evento buscou levar aos participantes informações importantes da Usina, explicando como é feito o relacionamento com a comunidade através de ações ambientais, projetos sociais, visitas e divulgação de informações. “Nosso objetivo foi apresentar para os prefeitos que estão entrando agora no primeiro mandato, como são realizados os projetos sociais, como é feito o repasse da compensação financeira, como acontecem as visitas e reiterar que estamos à disposição dos municípios e de toda a comunidade lindeira, podendo contribuir diretamente com o desenvolvimento dos municípios”, explica o Gerente do Consórcio Machadinho, Roberto Pizzato.

No evento participaram os prefeitos dos municípios de Piratuba, Capinzal, Anita Garibaldi, Campos Novos e de Celso Ramos de Santa Catarina e Pinhal da Serra, Machadinho, Maximiliano de Almeida e Barracão do Rio Grande do Sul, além do vice-prefeito de Ipira(SC) e representante de Zortéa(SC). Depois de uma reunião muito proveitosa que serviu para sanar as dúvidas, os presentes realizaram uma visita técnica à usina e por fim foram recepcionados com um almoço.

Para obter mais informações sobre a Usina Hidrelétrica Machadinho acesse: www.machadinho.com.br.

(Fonte: Andressa Reina/Ascom/UHE de Machadinho).