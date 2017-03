Medida atingiria as ruas Doutor Maruri e Marechal Deodoro, que estão em mão única e com três pistas.

O presidente da CDL Concórdia, Heldemar Maciel, a presidente da ACIC Concórdia, Maria Luisa Lasarim e o presidente do Sindilojas, Leocergio Sarturi, estiveram reunidos nesta tarde, dia 20, na sala reuniões da ACIC com empresários cujo os estabelecimentos estão situados nas ruas Doutor Maruri e Marechal Deodoro. O encontro teve como finalidade apresentar as entidades a proposta de implantação de estacionamentos nos dois lados de ambas as vias.

A proposta é diminuir a largura atual das pistas de rolamento para que seja possível implantar as vagas de estacionamento. No momento nas duas ruas há espaço para estacionar em apenas um lado da pista.

O projeto foi apresentado pelo empresário Gilberto Coldebella que enfatizou a importância da adequação para o fortalecimento do comércio através da ampliação do número de vagas de estacionamento. “Estamos pedindo o apoio das três entidades que representam a classe lojista e empresarial que assim como nós empresários sabem da pertinência das vagas de estacionamento para o bom desempenho dos negócios. Com mais vagas ampliamos as chances de venda e, portanto, melhorarmos também a economia”.

“A sugestão é baseada em um pré-projeto na qual as medições apontam a viabilidade de ampliação e ainda é possível manter as três pistas”, reforça Coldebella. O empresário explica que não é cogitada a possibilidade de sugerir que haja apenas duas vias nas ruas.

As três entidades entendem a necessidade e por isso estarão encaminhando nesta semana para a Prefeitura um ofício solicitando um estudo de viabilidade. “Da mesma forma que os empresários e lojistas entendemos a pertinência do estudo. Pois precisamos valorizar as empresas e os imóveis instalados nas duas ruas que inclusive são duas das mais importantes do centro da cidade. Segundo o levantamento apresentado achamos que é possível a mudança sem prejudicar o fluxo de veículos”, avalia o presidente da CDL Concórdia, Heldemar Maciel.

(Fonte: Fabiane Passarin/Ascom/CDL).