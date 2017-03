Um acidente de trânsito foi registrado agora há pouco na SC-283, acesso a Seara, próximo à Mecânica do Chico. Foi o capotamento de um Corsa placas CZX-7116, de Seara. A condutora Patrícia Berno, 27 anos, teve ferimentos aparentemente leves. Bastante assustada, ela foi conduzida pelos bombeiros ao Hospital São Roque, onde recebe atendimento.

Conforme o condutor de uma moto que quase foi atingido pelo veículo, Patrícia teria perdido o controle do carro após uma manobra de outra motocicleta no local. A vítima é casada, tem dois filhos e reside em linha Bonita-Seara. Ela fazia o sentido Concórdia-Seara quando tombou o veículo. A Polícia Militar organiza o trânsito no local do acidente.



(Fonte: Belos Montes/Via André Krüger).