Abordagem no quadro Microfone do Povo foi feita no último dia nove.

Problema resolvido! Moradores da Vitório Celante voltaram a procurar o departamento de Jornalismo da Rádio Aliança no começo desta semana para informar que a água parada e com a cor esverdeada, que estava acumulada em um terreno localizado nesta via não existe mais. O local é um terreno particular e que, possivelmente, estava sendo preparado para receber uma edificação.

No começo deste mês, esses mesmos moradores denunciaram a presença de água parada neste local e eles alegaram temor em relação à proliferação do mosquito transmissor da dengue.

A Rádio Aliança contatou a Vigilância Sanitária que foi até o local e não constatou o perigo de proliferação do mosquito. A água esverdeada se deve a presença de algas.

Nos últimos dias, a água foi drenada do local, a pedido da própria Vigilância Sanitária.

