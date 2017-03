A Rua Tancredo Neves de Concórdia pode passar por novas obras. A revitalização, que ainda não foi entregue, já apresentou problemas na camada de asfalto. A Prefeitura e a empresa responsável suspeitam que as deformações que apareceram na via podem ser resultado de umidade ou falha na composição do Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), utilizado na obra. Amostras do asfalto foram encaminhadas para análise e o resultado deve ser emitido nos próximos dias.

A Dallagnol Engenharia de Obras, responsável pela revitalização, solicitou, no início de março, mais 60 dias para a entrega da Tancredo, em função do problema. Caso seja constatado através da análise, que o CAP está com defeito, toda a camada nova terá de ser substituída e por isso o aumento no prazo.

O secretário de Urbanismo e Obras, Wagner Simioni, afirmou, em entrevista realizada pela Rádio Aliança na época da constatação das falhas na via, que o problema seria do fornecedor do asfalto. Ele destacou também que mesmo refazendo o serviço, caso necessário, a Prefeitura de Concórdia não terá despesas, pois tais “reparos” seriam feitos dentro do prazo de garantia que a revitalização tem.