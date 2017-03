Os ladrões reviraram os três quartos do imóvel para encontrar as jóias / Fotos: Vinício Guzzatto

Um apartamento que fica em um edifício na Rua Abramo Eberle foi invadido na tarde do último domingo, dia 19. Os ladrões arrombaram a porta, reviraram os quartos e levaram várias jóias da proprietária. Não havia ninguém no imóvel durante a ação e de acordo com familiares, entre anéis, brincos e demais peças, o prejuízo gira em torno de R$ 10 mil.

A proprietária do apartamento e das jóias, a professora Claurice Zolet, de 56 anos, mora sozinha. O genro, Vinício Guzzatto, que acompanhou o trabalho da polícia, conta que ela saiu às 11h de casa e retornou às 14h, constatando que a porta estava arrombada e os quartos bagunçados. “Saímos juntos para almoçar e por volta de 14h deixamos ela no edifício. Ao chegar no apartamento ela nos ligou contando que a porta estava aberta e que os três quartos estavam bagunçados, principalmente o dela”, relata Guzzatto. “O que nos chama a atenção é que agiram em plena luz do dia. Entraram no edifício e foram ao apartamento que estava vazio, por isso acreditamos que já estavam acompanhando a movimentação das pessoas que residem lá. Outro detalhe é que levaram só jóias. Chegaram a mexer no computador, mas deixaram no local”, registra ele.

Dentre os anéis estava um de safira cravejado com brilhante em ouro, que Claurice ganhou do pai, como presente de formatura. “Além do prejuízo em valores, tem a questão sentimental, pois eram todas jóias de família”, destaca o genro.

A PM foi ao local fez as fotos e levantou informações. O Boletim de Ocorrência foi confeccionando e a Polícia Civil vai investigar o caso.