Dois casos de perturbação do sossego no fim de semana

A Polícia Militar de Concórdia registrou dois casos de perturbação do sossego durante o fim de semana. Em um das ocorrências, a PM chegou a ser acionada por três vezes. Isso aconteceu na madrugada do domingo, dia 19, em uma residência na BR 153, nas proximidades do KM 100. Conforme a PM, no local havia veículo e som vindo do interior de uma residência, que foi diminuído com a presença da viatura. Um homem de 28 anos, se apresentou como o proprietário da residência e disse que o som vinha de um televisor que estava na sala da residência, supostamente, ligado a smartphones e outros aparelhos. A PM recolheu o aparelho televisor e aplicou um Termo Circunstanciado no proprietário do imóvel.

O segundo caso foi na tarde do domingo, dia 19, na Vila Itaíba. No local a PM registrou um aparelho de som com volume alto. A guarnição conversou com o proprietário, que desligou o aparelho. Conforme relatos, quando a PM deixou o local, o mesmo voltou a ligar o som. A polícia foi chamada mais uma vez e acabou apreendendo o aparelho. O proprietário teria investido contra os policiais e um termo circunstanciado foi feito em desfavor do mesmo.