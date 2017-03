O homem de 31 anos de iniciais R.C.D da C., que foi atingido por golpes de faca na noite do sábado, dia 18, passou por nova cirurgia na manhã desta segunda-feira, dia 20. Ele está internado está internado na no Hospital São Francisco e o quadro clinico é grave.

O esfaqueamento ocorreu após uma briga em um Bar próximo ao trevo do Bairro dos Estados, em Concórdia. A PM foi acionada apara atender a ocorrência por volta das 23hs.

Segundo os Bombeiros Voluntários que fizeram o atendimento, o homem estava com duas perfurações profundas, uma no tórax e outra no abdômen. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco logo após a briga no bar e passou por cirurgia ainda na noite do sábado.

O agressor continua foragido. De acordo com a PM, o homem fugiu do bar a pé antes da chegada dos policiais.