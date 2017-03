O governador Raimundo Colombo se reuniu nesta manhã com o secretariado para avaliar os reflexos da operação Carne Fraca para Santa Catarina. Participaram do encontro os secretários da Agricultura, Moacir Sopelsa, da Casa Civil, Nelson Serpa, e da Comunicação, João Debiasi, o secretário adjunto da Agricultura, Airton Spies, e os presidentes da Cidasc, Enori Barbieri, e da Epagri, Luiz Hesmann. Na próxima quarta-feira, o governador viaja a Brasília onde irá se reunir com o presidente Michel Temer e com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi.



Colombo disse que a rigorosa fiscalização dos produtos de origem animal no Estado sempre buscou garantir a qualidade na produção e na comercialização dos produtos. “Esse rigoroso controle permitiu que Santa Catarina conquistasse o mercado brasileiro e o de mais de 150 países. Temos uma tradição consolidada pelo trabalho e dedicação do povo catarinense”, afirmou o governador.



No encontro, realizado na Casa da Agronômica, o presidente da Cidasc, Enori Barbieri, disse que todas as 600 empresas de produção de carnes do Estado contam com um médico veterinário responsável pela inspeção. “Os produtos das agroindústrias de SC são absolutamente seguros para o consumo”, afirmou Barbieri.



Nova reunião nesta segunda-feira



Nesta segunda às 17h20, o governador promove uma reunião para tratar do assunto na Casa da Agronômica. Participam o superintendente do Ministério da Agricultura (Mapa) em SC, Jacir Massi, o chefe da Divisão de Defesa Agropecuária do Mapa, Fernando Luiz Freiberger, a presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes, Irani Peters, e o secretário-geral do Sindicarnes, Ricardo Gouvêa, os presidentes da Associação Catarinense dos Avicultores, José Antônio Ribas Júnior, da Federação da Agricultura, José Zeferino Pedrozo, da Federação das Indústrias, Glauco Côrte, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, Walter Dresch, e dos dirigentes da Associação Catarinense dos Supermercados.

Pelo governo, participam o secretário da Agricultura, Moacir Sopelsa, o secretário adjunto da Agricultura, Airton Spies, os presidentes da Cidasc, Enori Barbieri, e da Epagri, Luiz Hesmann, e o diretor de Qualidade e Defesa Agropecuária, Hamilton Farias, e a diretora da Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde, Raquel Bittencourt.



Moacir Sopelsa afirmou que por ser Santa Catarina rigoroso na fiscalização da produção e o único Estado do país com o título de zona livre de febre aftosa sem vacinação - o que garantiu acesso aos mercados mais exigentes do mundo - o Estado pode ser um dos mais prejudicados por essa crise. (Com informações da Secretaria de Comunicação do Estado de Santa Catarina).