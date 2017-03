PM registra dois casos de violência doméstica no fim de semana

A Polícia Militar de Concórdia registrou dois casos de violência doméstica durante o fim de semana. O primeiro caso foi na noite da sexta-feira, dia 18, na comunidade de Lajeado Manso, interior de Ipumirim. Conforme informações, uma mulher de 50 teria relatado que o esposo, de 46, a ameaçou e depredou algumas mobílias da residência. Ele estaria embriagado, sendo detido e conduzido para a Central de Polícia Civil de Concórdia.

O segundo caso ocorreu na manhã do domingo, dia 19, foi no bairro Imperial. Neste caso, a mulher de 21 anos alega que seu companheiro, de 22, havia lhe agredido com um soco. Os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.