O Sindicarne (Sindicato das Indústrias da Carne e Derivados no estado de Santa Catarina), e a ACAV (Associação Catarinense da Avicultura), lançaram nota defendendo que os procedimentos utilizados pelas indústrias no estado atendem os requisitos internacionais.

O diretor executivo do Sindicarne, Ricardo Gouvêa, falou que da forma como foi divulgada a operação Carne Fraca, ainda não tem como medir os impactos que podem se desencadear no setor mas demonstra segurança nos produtos catarinenses.

“ Aqui em Santa Catarina nós sabemos que temos um grupo de profissionais de alto nível, de alta qualidade, e nenhuma indústria daqui está citada nesse levantamento feito pela PF. Então isso nos traz uma certa segurança para dizer ao consumidor nosso de que estamos tranqüilos e aptos para fornecer a carne com a maior qualidade possível”.

Segundo Ricardo Gouvêa, o trabalho a ser feito a partir de agora é o de “reconquistar a confiança do consumidor”.





“ Santa Catarina é um estado que têm uma freqüência enorme de missões internacionais, que vem exatamente avaliar esses serviços, e todas as vezes nós temos sidos aprovados. Na semana passada tínhamos aqui uma missão de Singapura visitando algumas fábricas e novamente fomos aprovados. Acho que o maior certificado nosso são esses mais de 150 países que vem aqui e nos aprovam. Mas nós temos esse compromisso de mostrar que em momento algum foi colocada em risco a qualidade dos nossos produtos”.

Ricardo Gouvêa entende que o trabalho da PF é extremamente importante no controle das fraudes no Brasil, mas afirmou que houve exagero na divulgação da operação Carne Falsa e que em “15 minutos de parafernalha, foi colocado em risco o mercado”.

Ele também se questiona se não houve omissão por parte da PF, quando comprovaram as irregularidades nos frigoríficos e não interditaram essas empresas a dois anos.