A Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) reforça sua confiança e admiração numa relação que há mais de 58 anos vem compartilhando com a BRF. Para nós, a BRF está acima de qualquer suspeita e isso se consolidou através de anos de pesquisa e produção de alimentos da mais alta qualidade. Para ACIC é um orgulho estar no mesmo lado da trincheira porque nossos ideais se alinham.



Qualquer entidade que ousar colocar em xeque a excelência do agronegócio brasileiro, que alimenta milhões de famílias brasileiras, merece todo o nosso repúdio.



Compactuamos sim com uma sociedade consciente, transparente, responsável e com entidades públicas que primem pela ética e harmonia. Nós da ACIC, também acreditamos nos princípios que historicamente norteiam a BRF: VERDADE, RESPEITO, QUALIDADE, TRANSPARÊNCIA, conforme manifestação oficial da empresa, que reproduzimos abaixo:



Os mais de 100 mil colaboradores da BRF, fundadores, acionistas e executivos vêm falar com os milhões de consumidores cuja confiança conquistaram em 82 anos de história. O que vai pautar esse comunicado são as palavras que sempre nos guiaram em toda nossa história: a verdade, o respeito, a qualidade e a transparência.



A VERDADE

A BRF não compactua com nada que coloca em risco sua credibilidade e sua alta reputação.



O RESPEITO

A BRF respeita seus consumidores e as leis de nosso país e por isso cumpre todas as normas e regulamentos referentes à produção e à comercialização dos seus produtos.



A QUALIDADE

A BRF assegura sua alta qualidade e a segurança dos seus produtos e garante que não há qualquer risco para seus consumidores.



A TRANSPARÊNCIA

Os mais de 100 mil colaboradores da BRF são os maiores interessados em cuidar de sua reputação de qualidade - seu maior patrimônio - e comunicarão pessoalmente aos consumidores qualquer desvio individual e isolado que não esteja em linha com sua histórica qualidade e reputação.



Afinal, como disse nosso fundador:

“A GENTE SÓ PRODUZ OS ALIMENTOS QUE A GENTE COLOCA NA MESA DE NOSSAS FAMÍLIAS