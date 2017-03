Exatamente às 7h29 desta segunda-feira, 20 de março, iniciou o Outono. As altas temperaturas do Verão estão se despedindo e, a partir de agora, a temperatura começa a ficar mais amena pela noite e manhã, com elevação no período da tarde.

Nesta segunda-feira ocorre o Equinócio de Outono. Isso significa que dia e noite terão praticamente a mesma duração. No entanto, com a aproximação do Inverno, que inicia e 21 de junho, os dias ficarão menores e as noites mais longas.

O meteorologista Leandro Puchalski explica que nesta estação deverá haver normalidade climática, ou seja, nenhum fenômeno de grande escala irá atuar em Santa Catarina. “As temperaturas no Oeste devem seguir o que normalmente ocorre no Outono. Algumas noites estarão mais frias, mas ainda não suficiente para deixar o dia todo frio”, estaca.

Neste início do Outono não há previsão de chuvas fora da normalidade. “À medida que as frentes frias estarão passando por Santa Catarina, a tendência é que as chuvas de Verão mal distribuídas comecem a diminuir”, afirma Puchalski.