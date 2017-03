Veículo ficou com os rodados para cima / Fotos: Bombeiros Voluntários de Ipumirim

O acidente aconteceu na noite de sábado na SC-154. Três pessoas estavam no carro e não se feriram

Os Bombeiros Voluntários de Ipumirim e a Polícia foram acionados na noite do último domingo, dia 20, para atender um acidente próximo a curva do Canton. O condutor de uma Parati, placas de Xanxerê, não conseguiu fazer a curva, desceu um barranco e capotou. O fato ocorreu por volta das 21:40h. Ninguém foi conduzido ao Hospital.

Três pessoas estavam no veículo e duas guarnições dos bombeiros se deslocaram para fazer o atendimento, em função das informações que davam conta de que o carro teria tombado no barranco. No local, o motorista da Parati e os outros dois ocupantes optaram por não ir ao Hospital para avaliações médicas.