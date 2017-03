Seis municípios foram beneficiados com os recursos

O deputado federal Celso Maldaner, do PMDB, fez um roteiro de visitas pela região na última semana, para oficializar o repasse de recursos através de emendas parlamentares impositivas, as destinadas para pequenas cidades. O montante dividido entre seis municípios é de R$ 1.564.000,00

Irani, Jaborá, Presidente Castello Branco, Itá, Ipumirim e Ipira são os beneficiados. Os recursos serão utilizados nos setores de Infraestrutura Urbana, Saúde e Agricultura. “Além de legislar e fiscalizar, nossa função também é trazer recursos lá de Brasília, aqui para os municípios. É uma satisfação muito grande atender as solicitações, pois sou o deputado dos pequenos municípios e sei da importância destas emendas”, registra Maldaner.

O deputado ainda participou da entrega de equipamentos para a Agricultura realizada na sexta-feira, dia 17, em Ipumirim, da qual ele também destinou emendas. Na oportunidade ele anunciou mais recursos que serão viabilizados para a Saúde do município e fazem parte das emendas impositivas. “Também gosto de estar presente para ouvir a municipalidade. Estes equipamentos entregues aqui em Ipumirim vão contribuir muito com as associações, vão agilizar os serviços, diminuir o trabalho braçal, aumentas a produção e consequentemente a renda”, lembra Maldaner. “E também aproveitei para oficializar mais uma emenda solicitada, que vai para ações da Saúde dos munícipes”, registra ele.