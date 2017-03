Um homem de 31 anos foi atingido por golpes de faca na noite deste sábado, dia 18, em um Bar próximo ao trevo do Bairro dos Estados, em Concórdia. O fato foi registrado por volta das 22:50h. De acordo com a guarnição dos Bombeiros Voluntários que fez o atendimento, R.C.L teve duas perfurações profundas, no tórax e no abdômen. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco.

A Polícia Militar foi acionada e foi até o Bar, mas o autor da agressão fugiu antes da chegada dos policiais. Segundo as informações apuradas, ele teria deixado o local a pé.