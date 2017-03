Uma saveiro com placas de Concórdia caiu de uma ponte de madeira, na comunidade de Linha Boa Esperança, próximo à Tamanduá, na noite deste sábado, dia 18. Duas pessoas estavam no carro, o condutor e uma criança de 12 anos. Ambos tiveram apenas escoriações leves e foram conduzidos pelos Bombeiros Voluntários, até ao Hospital São Francisco para avaliação médica.

De acordo com as informações apuradas no local, a Saveiro fazia o sentido Boa Esperança, Tamanduá, quando o motorista perdeu o controle e acabou caindo da ponte. O carro ficou com os pneus para cima.

A Polícia Militar também foi acionada e esteve na comunidade para fazer o levantamento de informações e sinalização.