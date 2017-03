Neste sábado (18) a ACF promoveu o seu primeiro peneirão, que contou com inscrição de 396 jovens, sendo dividido em sub-20 no turno da manhã e Sub-15 e Sub-17 a tarde, o teste aconteceu no ginásio Tancredão, que está localizado ao lado do Centro de Eventos.

Com a intenção de encontrar novos atletas para compor as equipes sub-15, sub-17 e sub-20, a ACF e a FMEC (Fundação Municipal de Esportes de Concórdia) através da comissão técnica da equipe adulta e dos professores das escolinhas da Ser Sadia foi possível avaliar todos os atletas através de jogos e também pelo comportamento e dedicação ao alongamento físico antes de cada partida.

“Estamos orgulhosos da quantidade de inscritos e presentes no nosso peneirão, foi possível visualizar a qualidade que nossa região tem no esporte, apresentando bons jogos com muito respeito entre as equipes, os aprovados com certeza se tiverem comprometimento terão um futuro brilhante no futsal e na vida”, destacou Fabiano Stringhini,vice-presidente da ACF.

No peneirão além de atletas de Concórdia, tiveram atletas de Passo Fundo, São José do Cerrito, Curitibanos, Chapecó, Campos Novos, Seara, Jaborá, Ipumirim, Passos Maia, Faxinal dos Guedes, Irani, Erechim, Ponte Serrada, Xanxerê, Joaçaba, Ipira, Piratuba, Treze Tílias, Videira, Vargem Bonita, Capinzal, entre outros.

A relação dos aprovados será divulgada na terça-feira (21) até as 17h, os atletas selecionados passarão por mais uma fase de testes no próximo sábado (25), mesmo dia do amistoso internacional entre Concórdia e a Seleção do Paraguai, que acontecerá às 19h no Centro de Eventos.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)