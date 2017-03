Empate no amistoso entre as equipes sub-20 do Concórdia e Chapecoense

A equipe sub-20 do Concórdia Atlético Clube empatou com o sub-20 da Chapecoense em 2 a 2 em jogo amistoso, realizado na tarde deste sábado, dia 17, no Estádio Domingos Machado de Lima. A partida foi preparatória para a estreia na Copa SC, que será no próximo sábado, dia 25.

Este foi o primeiro grande teste do CAC nesta pré-temporada. Conforme informações, a Chapecoense veio com força máxima, tendo utilizado alguns atletas que estavam sendo relacioados para alguns jogos no grupo profissional.

O Concórdia saiu na frente, levando empate dos visitantes. O CAC mais uma vez buscou a vantagem no marcador. Mas em um gol contra, a Chapecoense empatou a partida.