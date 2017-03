O governador Raimundo Colombo, o prefeito lageano Antônio Ceron, o Secretário de Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan, o presidente da Fesporte, Erivaldo Caetano Jr., o Vadinho, e a presidente do Conselho Estadual de Esporte, Michele Souza, tiveram um encontro na tarde desta quinta-feira, 16, no Centro Administrativo, para a realização dos atos de assinaturas que oficializam a cidade de Lages sede oficial da etapa estadual da 57ª edição Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), que ocorrerá de 3 a 11 de novembro.

“O esporte é um poderoso instrumento de lazer, de superação, de convívio e de aprendizado. A vitória e a derrota ensinam e ajudam as pessoas a se tornarem melhores. Esse é o grande legado dessa que também é a principal competição poliesportiva de Santa Catarina”, disse Colombo depois de relembrar seus tempos de atleta.

“Ficamos felizes por termos Lages como sede depois de 15 anos, já que a última edição sediada por pelo município serrano foi a 42ª, em 2002, quando o prefeito era Raimundo Colombo. Apostamos bastante nessa forte parceria entre o Estado e o Município lageano para realizarmos uma das mais importantes edições dos Jasc”, declarou o presidente Vadinho.

Desde a criação dos Jasc, em 1960, só não houve realização do evento em 1983, em função da grande enchente que afetou o estado catarinense. No ano passado, em decorrência do mau tempo que provocou estragos no município de Tubarão, a etapa estadual foi cancelada, contudo a edição foi considerada, uma vez que as etapas microrregional e regional foram realizadas.

