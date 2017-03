Na enquete anterior, 85% acredita que melhorou a situação do estacionamento em vias públicas com a área azul.

A Operação Carne Fraca, deflagrada nos últimos dias pela Polícia Federal, descobriu irregularidades em algumas agroindústrias do país no que diz respeito ao processamento ou industrialização de carne. Conforme a PF, produtos químicos estariam sendo usados para reaproveitar produtos com a data de validade vencida e até papelão estaria sendo usado no processamento. Tal notícia gerou grande repercussão. Esse é o tema de nova enquete do site da Rádio Aliança.

O objetivo é saber a opinião do ouvinte internauta: Você acha que a repercussão da Operação Carne Fraca trará impactos negativos para as exportações e para o produtor?

Para responder é só acessar a enquete e escolher uma das opções. Somente um voto por IP será permitido.

Na enquete anterior, 85% dos participantes estão satisfeitos com o retorno do serviço de área azul, em Concórdia. Já 15% acredita que o retorno da rotatividade não melhorou a disponibilidade de vagas na área central.