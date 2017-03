A Polícia Militar foi acionada na manhã deste sábado, dia 18, para averiguar uma situação na comunidade de Linha Orestes Guimarães, no interior de Ipumirim. De acordo com informações do agricultor I.C.R, de 45 anos, na noite de sexta-feira, por volta das 22:20h, um homem encapuzado entrou em sua residência e armado com uma faca, solicitou dinheiro. Não houve feridos, mas o ladrão teria ameaçado o proprietário da casa, de morte.

A vítima ainda contou aos policiais que o assaltante teria colocado a faca em seu pescoço, lhe obrigando a repassar dinheiro. O valor levado seria de R$ 100,00. Ainda de acordo com I.C.R, o ladrão teria fugido em uma moto.

De acordo com a polícia, ao ser perguntado sobre o motivo da demora em informar as autoridades, o agricultor disse que achou pouco relevante e por isso não havia relatado o fato antes. Ele decidiu acionar a polícia na manhã de sábado, após conversar com vizinhos, que o orientaram.