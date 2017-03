As nove Associações de Agricultores de Ipumirim receberam várias máquinas e equipamentos na tarde de sexta-feira, dia 17. A entrega oficial foi realizada no final da tarde em frente ao centro administrativo. Os implementos somam R$ 650 mil com recursos do Estado, emendas parlamentares e contrapartida do município.

Os presidentes das associações participaram do cerimonial de entrega e assinaram os termos de recebimento. “Antes de solicitar as máquinas nós conversamos com os representantes das associações. Fomos em busca do que os agricultores pediram, eles é que nos disseram o que era necessário”, conta o prefeito Volnei Schmidt. “Não é sempre que um município pequeno recebe um montante de investimentos deste porte, estamos satisfeitos com nossos representantes que atenderam nossas solicitações. Isso justifica nossas viagens à Brasília e Florianópolis”, ressalta ele.

O secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa, destacou a importâncias dos implementos para os agricultores. “A gente sabe o quanto estes equipamentos auxiliam o agricultor e o quanto serão bem utilizados pelas associações aqui de Ipumirim. Parabéns ao prefeito que foi em busca dos recursos e aos munícipes, pela conquista”, discursou.

Além de agricultores, autoridades municipais, regionais e do Estado, deputados federais, marcaram presença no evento.

As máquinas:

Dentre os maquinários estão um carretão para silagem, uma roçadeira, dois botijões de sêmen, seis ensiladeiras, um caminhão caçamba, uma mini carregadeira, sete carretas de distribuidor de adubo seco, três distribuidores de adubo líquido e uma grade aradora.

São 11 equipamentos da Secretaria de Estado de Agricultura através do deputado estadual Moacir Sopelsa do PMDB . Em valores o montante gira em torno de R$ 175 mil. Da Bancada Catarinense o montante é de R$ 472 mil oriundos de emendas dos deputados federais Valdir Colatto – PMDB, Celso Maldaner - PMDB, Pedro Uczai - PT e do senador catarinense Dalírio Beber – PSDB.