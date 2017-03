A Polícia Militar Rodoviária, Posto do Distrito de Santo Antonio, está comemorando o recorde de 243 dias sem mortes na Rodovia SC 283 trecho Concórdia a Seara.

O recorde está sendo alcançado neste sábado, dia 18.

O recorde anterior de 242 dias foi alcançado no dia 17 de junho de 2011. Levando-se em consideração o aumento da frota circulante na rodovia SC 283, chegando hoje o volume médio diário de mais de 11.000 veículos.

De acordo com a PRE, consequentemente o aumento do número de acidentes atendidos de menor proporção, demonstra que a fiscalização tem sido eficiente no sentido de coibir o excesso de velocidade e tem ligação direta no resultado alcançado.

(Com informações do repórter André Krüger).