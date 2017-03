Acidente foi registrado no Guilherme Reich, no fim da tarde da sexta-feira, dia 17.

Um motociclista ficou ferido após queda na Adílio Mützemberg, no Guilherme Reich. O fato foi registrado no fim da tarde de sexta-feira, dia 17, defronte a garagem da Prefeitura. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e conduzido ao Hospital São Francisco, com escoriações. Conforme informações, ele teria sofrido a queda após não obedecer uma ordem de parada dada pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, o condutor não teria aceitado a ordem de parada porque não portava CNH e a moto estava com licenciamento atrasado.

A motocicleta foi recolhida para o pátio da PM.

(Com informações do repórter André Krüger).