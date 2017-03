A Polícia Civil de Seara, por intermédio do Delegado Thiago de Oliveira e agentes, juntamente com Ministério Público e Polícia Militar, deflagrou a operação "FIM DE FESTA" contra o tráfico de drogas. A ação resultou na prisão de dois indivíduos suspeitos de exercerem o tráfico na cidade de Seara e região. Um terceiro encontra-se foragido.

Em investigações conduzidas pelo Delegado Thiago de Oliveira, chegou-se a três indivíduos suspeitos de manterem relação com o tráfico de drogas. Dois deles residentes na cidade de Seara e o terceiro em Chapecó.

A partir de então a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, deferida pela Justiça de Seara após manifestação favorável do Ministério Público.

Devidamente identificados os indivíduos, denominou-se a operação de “FIM DE FESTA” em alusão a uma festa que os suspeitos estariam combinando para essa sexta-feira, 17, como despedida de um deles que iria embora de Seara, inclusive tendo criado um grupo no Whatsapp para combinar o evento.

Chegou-se ao nome dos três após exaustivas investigações a partir de buscas e apreensões realizadas em outubro de 2016, na Operação Dominó, quebras de sigilos de dados e interceptações telefônicas.

No dia de hoje foram presos os indivíduos conhecidos popularmente na cidade como “Sem-Terra” (L.G.) e “Treze de Maio” (A.R.). Eles foram conduzidos ao Presídio Regional de Concórdia no início da noite desta sexta-feira, 17. O terceiro investigado encontra-se foragido.

Para o Delegado Thiago de Oliveira, “embora tenhamos obtido os mandados de prisão de três traficantes muito influentes em Seara e região, a investigações continuam para que a repressão ao tráfico de drogas siga com rigor neste município.”

O Promotor Michel Stechinski, considerou que “por meio das investigações verificou-se a quantidade absurda de usuários na cidade. Sabe-se que é utópico pensar que acabaremos com o tráfico, justamente em razão da enorme demanda de usuários. Apesar disso, temos que buscar a punição de quem se aproveita do vício e da desgraça alheia com este nefasto comércio.”

(Fonte: Polícia Civil de Seara/via Rádio Belos Montes).