Mais de duzentos garotos se inscreveram para o peneirão da Associação Concordiense de Futsal, que será realizado neste sábado, em Concórdia. A informação é da direção da ACF. Foram inscritos 267 candidatos sendo 47 fixos, 45 pivôs, 44 goleiros e 96 alas.

Conforme a direção, para quem quiser fazer o peneirão é só comparecer no ginásio Tancredão durante este sábado.

Durante a manhã as atividades serão com atletas da categoria sub-20. No período da tarde, com os jogadores do sub-15 e sub-17.