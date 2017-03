Crime ocorreu no mês de novembro do ano passado no Nações. Vítima foi alvejada por seis tiros e sobreviveu.

No final da tarde desta sexta-feira, dia 17, a Polícia Civil de Concórdia, através da Divisão de Investigação Criminal de Fronteira (DIC/Fron), com apoio da Delegacia de Polícia de Fronteira, cumpriu dois mandados de prisão preventiva contra duas pessoas, apontadas como responsáveis por uma tentativa de homicídio, registrada no ano passado.

Conforme informações, G. H. M. (22 anos) e S. E. Z. J. (21 anos), ambos são investigados por participação no crime ocorridos no dia seis de novembro do ano passado, no bairro das Nações, quando a vítima Darlan Domingos Mezacasa foi alvejado por seis disparos de arma de fogo.

Após os fatos, a Polícia Civil instaurou Inquérito Policial e deu início à investigação, sendo que depois de aproximadamente cinco meses, o delegado de Polícia, Álvaro Optiz, representou pela prisão preventiva dos dois suspeitos o que foi deferido pelo Juiz da Vara Criminal de Concórdia. A investigação ainda está em curso.

Ambos estão sendo investigados pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, disparo de arma de fogo e corrupção de menores.

Os suspeitos G. H. M. e S. E. Z. J. foram encaminhados ao Presídio Regional de Concórdia, local em que permanecem à disposição da Polícia Civil e de Poder Judiciário.