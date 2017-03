Informação foi repassada durante primeiro encontro do ano, com representantes das Associações de Agricultores.

Repassar informações sobre a Lei federal 13.019, que altera o formato das parcerias voluntárias, que envolvem ou não transferência de recursos financeiros entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, fazer levantamento sobre os aproximadamente 500 equipamentos do munícipio que estão cedidos para as Associações de Agricultores e ainda tranquilizar os moradores do meio rural quanto ao cumprimento da demanda de serviços que está represada. Estes foram os principais objetivos do primeiro encontro de 2017 entre a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura, e os representantes das Associações de Agricultores e cooperativas, realizado nesta sexta-feira, 17, no plenário da Câmara de Vereadores.

Logo na abertura do evento, depois da fala e boas vinda do prefeito Rogério Pacheco, o vice-prefeito Edilson Massocco, adiantou aos agricultores, que a meta da Administração é pôr em dia todos os trabalhos nas estradas do interior até o fim de abril. Segundo Massocco, quando a atual Administração Municipal assumiu, percebeu a existência de aproximadamente 500 pedidos de trabalhos represados. Junto a isso, constatou problemas em várias máquinas, o que tem retardado um pouco o trabalho, que já contemplou 45% das vias. “Na próxima terça-feira, 21 de março, será aberta a licitação para a compra de três máquinas, dentre elas uma motoniveladora, a popular patrola, e um rolo compactador, que atenderá a Secretaria de Transportes”, informou o vice-prefeito.

Este investimento, de aproximadamente R$ 830 mil, possibilita a redução na contratação de horas terceirizadas. “No ano passado foram contratadas quatro mil horas de patrola e agora vamos contratar apenas mil horas”, explicou Massocco, adiantando que com a chegada das máquinas será possível trabalhar com três frentes e assim, atender todo trabalho até o fim de abril. O vice-prefeito informou ainda que a intenção da Secretaria de Transportes é dar manutenção em todas as estradas a cada quatro meses. “Temos informação que em alguns locais não passava uma máquina há oito anos. Isso não pode acontecer. A manutenção precisa ser constante”, declarou Massocco.

As informações e detalhes sobre a mudança nos antigos convênios, em relação a Lei 13.019 que passou a vigorar, bem como os documentos necessários para cada Associação renovar o Termo de Cessão de Uso dos equipamentos, que estão emprestados em forma de comodato, foram repassadas pelo auditor interno da prefeitura, Marciano Coradi. Já o levantamento dos equipamentos que ainda estão sob a responsabilidade das Associações foi feito pela equipe da Secretaria de Agricultura. A estimativa é de que aproximadamente 95 Associações de Agricultores.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).