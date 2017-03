Polícia de Piratuba realiza operação no acesso a Usina de Machadinho

A Polícia Militar de Piratuba, realizou nesta sexta-feira, dia 17, uma operação próxima ao Posto Wunder, no trevo de acesso à Usina de Machadinho com o objetivo de coibir o tráfico de drogas, armas e também contrabando e buscas de pessoas com mandados de prisão em aberto.

Os policiais realizaram diversas abordagens em automóveis, motocicletas, caminhões e ônibus. Um ônibus foi abordado onde foi localizado um homem de iniciais F.B. de 59 anos que tinha um histórico de mandado de prisão aberto expedido pela comarca de Capinzal.

(Com informações do repórter André Krüger).