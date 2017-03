Três veículos se envolveram em um engavertamento na Rua Tancredo Neves, próximo a rótula do Bairro São Cristóvão, na tarde desta sexta-feira, dia 17 em Concórdia. Os Bombeiros Voluntários foram acionados e prestaram atendimento no local. Uma mulher foi conduzida ao Hospital São Francisco com escoriações leves.

Um CrossFox, um Corsa e um Marc, todos com placas de Concórdia se envolveram na colisão. Segundo as informações apuradas no local, os carros reduziram a velocidade para passar a lombada. O Marc acabou colidindo no corsa que consequentemente bateu no CrossFox.

Somente a carona do Fox foi conduzida ao Pronto Socorro para avaliação, os demais envolvidos não precisaram de atendimento. A Polícia Militar esteve no local para fazer o levantamento.

Informações - Repórter André Krüger