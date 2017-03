O réu Juliano André Santin Zucchi, condenado em primeira instância pelo crime de tráfico de drogas, teve negado nesta semana, pelo Tribunal de Justiça, um recurso que solicitava a absolvição do crime de resistência, com o argumento de que não há provas suficientes no processo. Também pedia a alteração do regime de cumprimento de pena, que foi analisado por desembargadores do TJ. Eles mantiveram a condenação imposta pela Justiça de Concórdia.

Entenda o caso:



Um trabalho de investigação feito pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Concórdia resultou na apreenção de 1,140 kg de drogas, na madrugada de quarta-feira (13/04/16). Foram apreendidos 854 gramas de crack e 287 gramas de cocaína que estavam dentro de um balde, escondido em uma plantação na região do bairro Fragosos.



Na época, o suspeito de ser o proprietário da droga estava sendo monitorado pelo P2 e acabou sendo surpreendido pelos policiais na madrugada, quando buscava a droga. Suspeito e PMs entraram em luta corporal, sendo que ele conseguiu fugir para o mato e só foi pego no dia 19, já com um Mandaddo de Prisão.

Informações - Repórter André Krüger