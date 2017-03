A secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos e o prefeito de Seara, Kiko Canale, estiveram em reunião com o secretário de Estado da Infraestrutura Luiz Fernando Vampiro em Florianópolis, na quarta-feira,dia 15, com o objetivo de solicitar agilidade na tramitação de documentos para a liberação de aditivo e para licitação da ponte para o Contorno Viário de Seara.

A obra está em andamento, mas algumas alterações no projeto são necessárias. Gládis destacou que a reunião foi positiva, o secretário entendeu a necessidade das adequações e reconheceu a importância da obra. “O contorno viário é uma obra significativa para Seara e precisamos que seja concluída para atender com segurança quem transita na região”, destaca. "O andamento segue normal, temos cerca de 50% do trabalho concluído, mas teremos que licitar a construção de uma ponte que não estava no projeto inicial e fazer aditivos, por isso fomos até o secretário, para que a documentação seja encaminhada o mais rápido possível e a obra tenha continuidade", argumenta.

A previsão de entrega do Contorno era para este ano, mas em função das mudanças no projeto e questões climáticas, a obra deve ser concluída no primeiro semestre de 2018. "Tínhamos previsto para agosto deste ano, mas devido às chuvas e estas alterações que são necessárias, teremos aditivo de prazo e acreditamos que entre março e abris do próximo ano, o Contorno Viário seja finalizado", relata a secretária.

O Contorno Viário, tem 9,42 quilômetros de extensão. A obra inicia próximo ao trevo de acesso a Xavantina na SC-283 (em Seara) e termina na SC-155 (antiga SC-466, acesso Itá). O valor contratado para o realização total é de quase R$ 33 milhões, com recursos do Estado.