Objetivo é preparar as equipes para a Copa SC sub-20, que inicia no dia 25 desse mês.

Acontece na tarde deste sábado, dia 18, o primeiro teste do Concórdia Atlético Clube visando a preparação para a Copa SC. A equipe sub-20 do Concórdia recebe o sub-20 da Chapecoense para um amistoso no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, a partir das 15h30. A entrada é gratuita.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança desta sexta-feira, dia 17, o diretor de futebol do CAC, Jaciel Segala, destaca que há 30 dias o grupo vem se preparando e que o elenco ainda não está fechado. "Estamos fazendo alguns testes com alguns atletas e até a quarta-feira vamos ter o grupo já definido", explica.

As equipes sub-20 do Concórdia e da Chapecoense vão se enfrentar na Copinha, que inicia no dia 25. Segala salienta que um jogo-treino foi feito nos últimos dias com a equipe amadora do Sede Brum e o placar foi de 6 a 0 para o Galo do Oeste.