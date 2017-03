A insatisfação dos trabalhadores da empresa BRF em relação ao não pagamento do PLR (programa de Participação nos Lucros e Resultados) e pela retirada da insalubridade de alguns setores, motivou o encontro nacional dos sindicatos que representam os trabalhadores da empresa. A reunião foi realizada quinta-feira, dia 16, na sede da CONTAC (Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores das Indústrias da Alimentação da CUT) em São Paulo.

O presidente do SINTRIAL (Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação de Concórdia e Região), Jair Baller, esteve presente no evento. Com debates os líderes sindicais chegaram a três propostas que ainda estão sendo analisadas. Uma delas é fazer a paralisação em todas as unidades da BRF, a outra trata-se de ações coletivas envolvendo todas as unidades e uma terceira é a realização de ações em cada unidade da empresa.

Um grupo jurídico foi formado para estar analisando o acordo do PLR para uma apresentação detalhada na semana que vem onde serão definias as ações juntamente da reunião de planejamento da Confederação que será realizado nos dias 22 e 23 de março em São Paulo. Em Concórdia não há um acordo do PLR, uma vez que a empresa encaminha apenas a comunicação do mesmo.

Em relação à insalubridade, a empresa retirou de vários setores e em todas as unidades. Na última reunião de diretoria do SINTRIAL realizada na semana passada, definiu-se que o sindicato irá entrar com uma ação, uma vez que os trabalhadores continuam atuando nas áreas que trazem risco à saúde. (Com informações de Andrieli Trindade/SINTRIAL).