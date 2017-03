A operação "Carne Fraca" deflagrada nesta manhã é a maior operação já realizada pela PF no país. As investigações atingem às principais empresas do setor frigorífico, entre elas a BRF Brasil, que controla marcas como Sadia e Perdigão, e também a JBS, que detém as marcas Friboi e Seara, entre outras marcas.

Segundo as investigações da PF, investigações apontam graves irregularidades e gravações telefônicas apontam que frigoríficos vendiam produtos com carne estragada, tanto no mercado interno, quanto para exportação. Entre produtos químicos e produtos fora do prazo de validade, existem ainda indícios da inserção de papelão em lotes de frango, e carne de cabeça de porco em lingüiças, como revelou uma escuta telefônica entre os proprietários do frigorífico Peccin, do Paraná, que adquiriu 2.000 quilos de carne de cabeça de porco de que produtor de Xanxerê.



Ouça áudio disponibilizado pela PF



A operação Carne Fraca indica ainda um possível envolvimento do atual Ministro da Justiça, Osmar Serraglio (PMDB-PR).



Tentamos um contato com as assessorias de comunicação da BRF de Concórdia e até o momento não tivemos nenhum retorno.

Também tentamos diversas vezes manter contato com a assessoria da JBS/Seara e no setor ninguém atendeu nossa ligação.



A equipe de jornalismo da Aliança se manterá atenta ao desenrolar dos fatos.