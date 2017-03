Motorista relata momentos de tensão durante assalto no RJ.

O motorista Valdir Ampese, um dos caminhoneiros assaltados nesta semana no Rio de Janeiro falou a reportagem da Rádio Aliança e disse que em mais de quatro décadas na estrada nunca tinha sofrido um assalto. A Rádio Aliança manteve contato com Ampese quando ele estava em um posto, pronto para carregar e retomar a rotina de trabalho.

Conforme já informado pela Rádio Aliança, Valdir Ampese e o cunhado Leocir Ganbim estavam se preparando para descansar em um posto de combustíveis nas proximidades da Serra das Araras. Eles estavam dirigindo duas carretas carregadas com leite. "Meu cunhado chegou até o meu caminhão dizendo que havia sido abordado e que era para eu seguir ele que iria ficar tudo certo. Vi algumas pessoas, mas não percebi armas. Andamos pela Via Dutra e entramos numa favela, onde paramos em um galpão e havia mais um grupo de pessoas para descarregar a carga", conta Ampese. Diz que não sofreram maus tratos, equanto estiveram na mãos dos bandidos. Eles foram liberados por volta das 4h da manhã de quinta-feira, junto com os caminhões. "Nós tivemos dificuldade para sair da favela porque ninguém nos acompanhou", diz.

Ampese relata que seu filho, que também é caminhoneiro, havia sofrido um assalto na última semana, na cidade de Sumaré, em São Paulo. "Neste caso, ele estava com o caminhão vazio, mas mesmo assim foi obrigado a entrar em um canavial e, como havia chovido, o caminhão encalhou", diz.

Por fim, Valdir Ampese lamenta o fato, "em 42 anos de profissão, foi a primeira vez que sofri isso (...) O que é que a gente pode fazer, a gente precisa trabalhar", finaliza o motorista dizendo que vai continuar na profissão.