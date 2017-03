Objetivo é garantir o atendimento ao SUS para pessoas que não têm condições de pagar pelo particular.

Saretta solicita credenciamento do Centro de Hemodinâmica do HSF ao SUS

Fiz um pedido ao Ministério da Saúde solicitando o credenciamento, junto ao SUS, do Centro de Hemodinâmica do Hospital São Francisco de Concórdia, que faz atendimento cardiológico. Com o credenciamento, será possível realizar os atendimentos de emergência e tratamento cardiológico, em Concórdia, evitando a transferência dos pacientes para Xanxerê.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, o deputado Saretta destacou que essa reivindicação já é antiga e que o HSF já teria estrutura para essa finalidade. "O hospital hoje já presta esse serviço mas de forma particular, não pelo SUS. Há demanda para isso", diz o parlamentar.

Saretta destaca que o objetivo é atender as pessoas que não tem condições financeiras para bancar um tratamento particular e tem que ir até Xanxerê para fazer isso.

O credenciamento do Centro de Hemodinâmica do Hospital São Francisco junto ao SUS é uma reivindicação que vem sendo buscada há vários meses. Saretta destaca que uma reunião com o secretário de Estado da Saúde, Vicente Caropreso, para discutir o assunto.