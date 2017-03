Acidente aconteceu no interior do município e ninguém ficou ferido

Uma escavadeira que trabalhava na comunidade de Barra Nova, interior de Ipumirim, ficou bastante danificada após uma queda de cascalho. O operador fazia a retirada do “material” quando as pedras se soltaram e atingiram o equipamento. O acidente aconteceu na manhã de terça-feira, dia 14, por volta das 11h. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações da Prefeitura a escavadeira, que foi retirada do local na quarta-feira, teve vários estragos e não está em funcionamento. Um guindaste teve de remover a máquina da comunidade. Além das pedras de casacalho, galhos também atingiram várias partes do equipamento. A cabine do operador teve os vidros quebrados.

A Prefeitura vai avaliar os danos e levantar os custos para depois encaminhar o conserto.