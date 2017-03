Moto bateu na frente do corsa e parou fora da pista / Fotos: Cristiano Mortari

Colisão aconteceu no início da noite desta quinta-feira em Concórdia

Os Bombeiros Voluntários atenderam dois rapazes vítimas de uma colisão registrada por volta das 18:30h desta quinta-feira, dia 16, na BR - 153, próximo ao posto da Coopercarga em Concórdia. Ambos estavam em uma motocicleta placas de Indaial, que trafegava no sentido RS, quando colidiram em um GM/Corsa placas de Concórdia. Eles tiveram escoriações leves e foram conduzidos ao Hospital São Francisco.

De acordo com a condutora do carro, D.L, de 35 anos, que nada sofreu, ela saia do trabalho e ia entrar na pista, mas não viu a moto. Um caminhão estacionado próximo, teria atrapalhado a visão da motorista.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para fazer o levantamento de informações e orientar o trânsito.