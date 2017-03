A Justiça de Ipumirim deve marcar para os próximos dias uma nova audiência para ouvir outras testemunhas de acusação do caso do duplo assassinato de Linha Guaraipo, em Arabutã, ocorrido no no dia 30 de março de 2016. Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, uma parte das testemunhas que deveriam ter sido ouvidas não foram encontradas. Após a conclusão dessa fase, serão realizadas as audiências com as testemunhas de defesa e, por fim, os acusados.

A audiência que ouviu uma parte das testemunhas foi realizada até às 22h de quarta-feira, dia 15.

Na ocasião do crime, ocorrido no ano passado, foram assassinadas Lisete Lohmann e a sua filha Stefani Lohmann, de 10 anos. Valdir Danenhauer, também foi baleado, mas sobreviveu. Três acusados estão detidos.

(Com informações do repórter André Krüger).