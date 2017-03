O Tenente Coronel Sergio Vargas, comandante do Batalhão de Polícia Militar de Concórdia, realizou orientações para condutores

O comando do 20° Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20ºBPM/Fron). O encontro foi na noite de quarta-feira, dia 15, na Fundação de Cultura.

Estiveram presentes cerca de 35 motoristas que receberam orientações sobre as responsabilidades dos condutores e da escola no transporte de alunos.

O Tenente Coronel Vargas também enfatizou que a segurança depende das corretas inspeções e cuidados que os proprietários e condutores precisam ter com o veículo utilizado para tal finalidade.

A Secretária de Educação Márcia Calderoli, esteve presente e salientou a importância das informações repassadas ao grupo, visando um melhor atendimento para os usuários dos transportes públicos.

(Fonte: Polícia Militar).