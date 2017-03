Implementos somam R$ 650 mil com recursos do Estado, do município e de emendas parlamentares

A Administração Municipal de Ipumirim receberá oficialmente os equipamentos destinados ao setor de Agricultura nesta sexta-feira, dia 17, às 17h, em frente a Prefeitura. São maquinas repassadas através da Secretaria de Estado da Agricultura, recursos de emendas parlamentares e recursos do município.

Dentre os maquinários estão um carretão para silagem, uma roçadeira, dois botijões de sêmen, seis ensiladeiras, um caminhão caçamba, uma mini carregadeira, sete carretas de distribuidor de adubo seco, três distribuidores de adubo líquido e uma grade aradora.

O secretário de Agricultura Almir Seguetto, comemora a conquista. “Essa frota de equipamentos irá ajudar os agricultores que na maioria das vezes precisam do serviço com agilidade. As Associações também tinham essa demanda e com essa aquisição e o repasse do Estado poderemos suprir essa necessidade. Outro setor que também será beneficiado com a vinda dos equipamentos é a avicultura, já que conseguimos um grande número de distribuidores de adubo seco e a mini carregadeira”, ressalta ele.

O prefeito Volnei Schmidt diz que os equipamentos vêm de encontro com a solicitação dos agricultores. “Estamos cumprindo os compromissos assumidos no Plano de Governo. Nosso intuito também é impulsionar o atendimento aos avicultores, até porque, o município se destaca a nível nacional como produtor de frango de corte e essa posição nos oferece bons resultados para a economia do município. Precisamos agradecer o apoio da Bancada Catarinense e também do secretário de Agricultura Moacir Sopelsa, que entendeu a necessidade dos nossos agricultores”, destaca.

São 11 equipamentos da Secretaria de Estado de Agricultura através do Deputado Estadual - PMDB Moacir Sopelsa. Em valores o montante gira em torno de R$ 175 mil. Da Bancada Catarinense o montante é de R$472 mil oriundos de emendas dos deputados federais Valdir Colatto – PMBD, Celso Maldaner PMDB, Pedro Uczai - PT e do senador catarinense Dalírio Beber – PSDB.

Fonte - Juliane Rell / Ascom Prefeitura de Ipumirim