A tradicional Feira do Peixe Vivo de Concórdia vai iniciar nesta sexta-feira, 17 de março. A comercialização ocorre na Casa do Produtor Rural, localizada na rua Leonel Mosele, a partir das 8h.

Estarão à venda três tipos de capas: húngara, capim e chinesa. Nesta primeira edição o piscicultor responsável pela venda é Eládio Cumerlatto, da comunidade de Pinhal. Segundo o secretário de Agricultura, Mauro Martini, a expectativa é comercializar nesta sexta-feira aproximadamente 100 quilos de peixes.

Até a Sexta-Feira Santa serão realizadas mais seis Feiras do Peixe Vivo, na Casa do Produtor Rural. Todas as datas já estão agendadas. Haverá feira nos dias 24 e 31 de março e no mês de abril nos dias 7, 11, 12 e 13.

O preço dos peixes é tabelado. As carpas húngara e chinesa com peso de até 3 kg, serão vendidas a R$ 7,00 ao quilo.Já para as que pesarem mais do que isso, o custo será de R$ 8,00 o quilo. A carpa capim vai ser vendida a preço único de R$ 10,00.